Formiga participa de evento com Lula em Osasco e fala sobre investimentos em Cotia

Presidente faz hoje o anúncio nacional do Novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva - Urbanização de Favelas

Prefeito Welington Formiga e o secretário Márcio Dola. Imagem: Redes Sociais

cerimônia com o presidente Lula, no Jardim Rochdale, em Osasco, para o anúncio nacional do Novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva - Urbanização de Favelas. O secretário municipal de Licitações e Logísticas, Márcio Dola, acompanha o prefeito na cerimônia. O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), participa nesta sexta-feira (25) de umapara o anúncio nacional do Novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva - Urbanização de Favelas. O secretário municipal de Licitações e Logísticas, Márcio Dola, acompanha o prefeito na cerimônia.

Segundo o governo federal, serão destinados mais de R$ 4,67 bilhões para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios de 12 estados. As propostas habilitadas na seleção nacional envolvem 5.606 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, 8.434 unidades habitacionais com financiamento, 8.465 melhorias habitacionais e o benefício a 375 mil famílias. Os projetos agora seguem o fluxo de financiamento da Caixa para contratação.Em stories publicados no Instagram, Formiga comentou sobre o anúncio e falou dos investimentos do governo Lula em Cotia., disse.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), o qual Formiga mencionou,A previsão de entrega é para este ano. No local, serão implantados cursos técnicos, ensino médio integrado com o técnico e além de cursos de ensino superior.Ainda nos stories, em um dos textos da legenda, o prefeito de Cotia classificou o encontro com Lula, em Osasco, como um