Em Osasco, Lula anuncia Novo Pac 2025 para urbanização de favelas

Presidente faz o anúncio na manhã de hoje; veja detalhes do programa

Foto: Governo Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia no Jardim Rochdale, em Osasco, nesta sexta (25), para o anúncio nacional do Novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva - Urbanização de Favelas.





Serão destinados mais de R$ 4,67 bilhões para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios de 12 estados.

As propostas habilitadas na seleção nacional envolvem 5.606 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, 8.434 unidades habitacionais com financiamento, 8.465 melhorias habitacionais e o benefício a 375 mil famílias. Os projetos agora seguem o fluxo de financiamento da Caixa para contratação.Do total de recursos, R$ 2 bilhões serão destinados a 13 comunidades do estado de São Paulo. Em Osasco, o investimento será de R$ 200 milhões para a Favela da 13, no bairro Jaguaripe, e para a comunidade do Limite, no bairro Santa Maria. A iniciativa prevê 240 novas unidades habitacionais para a Favela da 13 e 194 para a Favela do Limite.