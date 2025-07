Tarcísio anuncia duplicação da Bunjiro Nakao e novas moradias em São Roque

Esses e outros anúncios foram feitos nesta quinta (24), durante a passagem da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pela região de Sorocaba

Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo deu início nesta quinta-feira (24) a entregas e anúncios que somam mais de R$ 2,1 bilhões em investimentos durante a passagem da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pela região de Sorocaba.

Até esta sexta-feira (25), o governador Tarcísio de Freitas e secretários estaduais estarão na região para anúncios de novos leitos hospitalares, unidades escolares, moradias e melhorias viárias viabilizadas pelos programas e iniciativas estaduais.A abertura da caravana, realizada no Parque Tecnológico de Sorocaba, contou com a autorização para 54 convênios com 47 prefeituras, sendo um por município, com exceção de Anhembi, Cerquilho, Ibiúna, Itu e Tietê, com dois cada. O valor total disponibilizado pelo Estado é de R$ 106,9 milhões. Além disso, o Governo de SP também liberou R$ 131 milhões em convênios de emendas parlamentares.Entre as autorizações de convênios liberados na manhã desta quinta-feira, os destaques são a duplicação da Rua John Kennedy, em Salto (investimento de R$ 7 milhões), a construção de creche em Itapetininga (R$ 6,5 milhões), a pavimentação asfáltica em Votorantim (R$ 5 milhões) e as construções de pista de caminhada na avenida Mitsuke, em Mairinque (R$ 5 milhões) e de uma ponte de interligação em Sorocaba (R$ 5 milhões).Durante o evento, também foi anunciada a construção de 144 moradias em São Roque via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O empreendimento terá, ao todo, investimento de R$ 25 milhões, sendo R$ 2,9 milhões repassados pelo Estado, com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS).Também foi assinada a autorização para o início da construção de travessia em aduelas na Rua Laurindo Luiz de Andrade, no bairro Jardim Guaçu, em São Roque, no total de R$ 704 mil.Durante a visita, o governador também anunciou a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), entre Ibiúna e Vargem Grande Paulista. O projeto prevê mais de R$ 129 milhões em investimentos e a criação de mais de 300 empregos diretos. A entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2028.