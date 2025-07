Enel descumpriu plano de contingência em apagões em Cotia e região, diz CGU

Segundo a CGU, a distribuidora deixou de mobilizar o número mínimo de equipes exigido e classificou de forma equivocada o nível da crise nos 2 últimos anos

Foto: Arquivos Cotia e Cia

A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou, nesta segunda-feira (21), relatório de auditoria sobre as interrupções de distribuição de energia elétrica em 2023 e 2024, com ênfase na área de cobertura da concessionária Enel, em Cotia e em toda região metropolitana de São Paulo. Segundo a CGU, houve falhas no acionamento do plano de contingência da Enel.

Segundo o documento, a distribuidora deixou de mobilizar o número mínimo de equipes exigido e classificou de forma equivocada o nível da crise, o que pode ter comprometido a resposta à situação de emergência.Em outubro do ano passado, moradores de Cotia chegaram a ficar por mais de cinco dias sem energia elétrica após o forte temporal que atingiu o município e toda a região. Levantamento da própria Enel feito à época,De acordo com a Matriz de Impacto vigente no plano de contingência da empresa, um evento dessa magnitude deveria ter sido classificado como "Estado de Crise em Nível Extremo".No entanto, documentos da Enel indicam que a empresa declarou apenas "Estado de Crise", um grau inferior., aponta a auditoria da CGU.A CGU também constatou a existência de falhas na regulamentação da fiscalização por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que, por sua vez, dificultaram a fiscalização das ações das contramedidas pelas concessionárias.Desta forma, a CGU recomendou que a agência. O objetivo seria proporcionar clareza sobre os critérios de avaliação e evitar questionamentos por parte das concessionárias, que podem funcionar para "escapar" de uma fiscalização mais rígida.A segunda crítica foi a fragilidade. Em resumo, a Aneel não tinha como medir objetivamente tais respostas, o que também dificultava as cobranças., acrescenta o relatório da CGU.