Maior festival de churrasco do Brasil chega a Cotia com entrada gratuita e música ao vivo

Visitantes poderão saborear cortes nobres como picanha, paleta e carne de búfalo, além de cordeiro, costelão fogo de chão e o prestigiado wagyu

Foto: Divulgação / Burning Fest

Considerado o maior festival de churrasco do Brasil, o Burning Fest – Batalha de Assadores – realiza sua 90ª edição, em Cotia, entre os dias 25 e 27 de julho.

O evento acontece no estacionamento da Prefeitura Municipal, na Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.Durante os três dias, os visitantes poderão saborear cortes nobres como picanha, paleta e carne de búfalo, além de cordeiro, costelão fogo de chão e o prestigiado wagyu.O cardápio também traz hambúrgueres artesanais, carnes defumadas no estilo americano, sobremesas e opções vegetarianas.A gastronomia será acompanhada por uma seleção de chopes da premiada Insana Cervejaria, com rótulos exclusivos vindos do Paraná, e por uma intensa programação musical.O palco do Burning Fest receberá bandas covers de clássicos do rock como Queen, AC/DC, Pearl Jam, Legião Urbana e Barão Vermelho.Com estrutura completa, o evento é pet friendly, conta com espaço kids, segurança reforçada e promete proporcionar momentos inesquecíveis para famílias, casais e grupos de amigos.Evento: Burning Fest – Batalha de Assadores (90ª edição)Data: 25 a 27 de julho de 2025Horário: Das 12h às 22hLocal: Estacionamento da Prefeitura de CotiaEndereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347Entrada: GratuitaAtrações: Rock ao vivo, espaço kids, área pet, chope artesanal e gastronomia variada