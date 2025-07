‘Xarope da Vovó’ e mais 4 produtos são retirados do mercado por irregularidades

Anvisa determinou a apreensão e recolhimento destes itens na última sexta-feira, 18; entenda os motivos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do chamado “Xarope da Vovó Isabel”, por propaganda e comercialização sem registro no órgão federal. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (18), ainda proíbe o uso, venda, distribuição, fabricação e importação do medicamento.

Os medicamentos Colágeno + Vitamina C; L-Treonato de Magnésio e Espinheira Santa também foram retirados da comercialização pela Agência.Além desses produtos, a Anvisa proibiu também a venda do ingrediente alimentar Curcumyn Long e do lote L42158 do insumo farmacêutico “Dysport® (Toxina Botulínica A), 150 U”.Segundo a Anvisa, o fabricante do Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio e da Espinheira Santa - Grupo Nutra Nutri Ltda - “não possui autorização de funcionamento” da Anvisa. Os três produtos também não têm registro, notificação ou cadastro na agência.No caso do lote L42158 do Dysport®, o problema é que a empresa fabricante Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda “não reconhece o lote como original, se tratando, portanto, de falsificação.”Sobre o suplemento alimentar Curcumyn Long, a Anvisa considerou que “não atende às especificações referenciadas na legislação quanto à forma de obtenção”, conforme descreve Resolução 2.705.O “Xarope da Vovó Isabel”, também conhecido apenas como “Xarope da Vovó”, é encontrado em mercados, farmácias, feiras e na internet por cerca de R$ 15. O medicamento que se apresenta como “100% natural” pede para que o consumidor “confie na natureza”.O medicamento é fabricado por uma empresa desconhecida, em desacordo com a legislação brasileira. “As ações de fiscalização determinadas se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o produto”, segundo o texto.O xarope é encontrado em diferentes frascos e com rotulagem de aparência artesanal. Nas informações da garrafa, estão indicações de uso, como para pneumonia, tosse, resfriado, bronquite e inflamação de garganta — com a promessa de “limpar o pulmão”.