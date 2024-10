3º dia de apagão: Cotia tem quase 37 mil imóveis ainda no escuro

No sábado (12) o presidente da Enel disse que não tem previsão de retomada total.







Ao todo a Grande SP ainda tem 537 mil imóvel sem luz. 354 mil na capital paulista, além de Cotia Taboão da Serra tem 32,7 mil imóveis no escuro e São Bernardo do Campo 38,1 mil.





O presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre, informou neste sábado (12) que a empresa não tem previsão de retomada total do fornecimento de energia na Grande SP.





Além da falta de luz, o temporal deixou parte de Cotia também sem água e sem sinal de telefonia durante todo o final de semana.









De acordo com os dados históricos (registros desde 1995), as rajadas de vento registradas na Região Metropolitana de São Paulo na sexta-feira foram recorde, com ventos na casa dos 107,6 km/h.

A Enel informou que até as 05h40 desta segunda-feira (14)de Cotia continuavam sem energia elétrica. Já é o terceiro dia consecutivo sem luz, consequência do temporal que atingiu a região na última sexta-feira (11).