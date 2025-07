A vantagem da casa no blackjack: dá para vencer?

Qual é a vantagem da casa?

O blackjack é provavelmente o jogo mais popular em cassinos. Além das regras simples, o blackjack tem como atrativos a rapidez com que as mãos desenrolam-se e a vantagem relativamente baixa da casa, que é estimada em cerca de 0,5%, mas varia de acordo com certos fatores.



A principal origem da vantagem para a casa no blackjack está no fato de que o jogador perde se a soma dos valores de suas cartas passar de 21 mesmo que isso também aconteça ao crupiê.



Os principais fatores que influenciam o tamanho da vantagem da casa no blackjack são:



O número de baralhos usados: quanto mais baralhos usados, maior a vantagem da casa porque maiores são as chances de que o valor da mão do jogador passe de 21 e menores as chances de que ele consiga um blackjack O esquema de pagamento por blackjack (combinação de cartas mais forte) do jogador: a desvantagem do jogador, a longo prazo, é menor sob o esquema 3:2 do que sob os esquemas 6:5 e 1:1.



Matemáticos tentaram criar métodos para ganhar



Como com outros jogos de cartas, foram sendo desenvolvidos e testados métodos e estratégias para aumentar as chances dos jogadores. Em 1956, Herbert Maisel, James McDermott, Roger Baldwin e Wilbert Cantey publicaram um artigo sobre a estratégia ótima no blackjack.



O trabalho desses matemáticos serviu de base para Beat the Dealer [Vença o Crupiê, em inglês], livro publicado em 1963 pelo matemático e administrador de fundo de cobertura Edward Thorpe.



Um dos métodos usados no blackjack para compensar a vantagem da casa no backjack é a contagem de cartas. Basicamente, o jogador mantém uma contabilidade mental das cartas de valor alto e baixo distribuídas. Com base nessa contabilidade, ele decide a estratégia a aplicar e as apostas a fazer.



Alternativa ou adicionalmente, jogadores com grandes poderes de observação podem tentar identificar a presença de certas cartas por sinais identificadores como padrões específicos de desgaste e usar esse conhecimento para formular estratégias.



Embora seja possível que jogadores habilidosos reduzam a vantagem da casa, obtendo resultados melhores do que os que conseguiram de outra forma, a vitória não é garantida, pois a sorte desempenha um importante papel no blackjack. Além disso, os cassinos adicionaram mais baralhos, de modo que a contagem de cartas não é mais viável.



Hoje é um dos jogos mais famosos nos cassinos online



Como outros jogos de cassino (por exemplo, pôquer e roleta), o blackjack fez com sucesso a transição do mundo físico para os cassinos online. Algumas das vantagens das plataformas de apostas na internet são a comodidade de que os usuários desfrutam e a diversidade de alternativas disponíveis.



As plataformas idôneas oferecem jogos que usam tecnologias de aleatorização para garantir a lisura dos jogos. De modo geral, os mesmos princípios que definem a vantagem da casa e



Um exemplo é Novibet, cujos títulos (abrangendo uma ampla gama de jogos de cassino) foram desenvolvidos por empresas respeitadas no mercado de software de entretenimento como Play'n Go e Playtech. Além de jogos online, ela tem uma seção de cassino online, com crupiês humanos, inclusive com mesas de blackjack para brasileiros.

O blackjack descende de uma família de jogos populares na Europa desde o século XVI que recebiam nas línguas locais o nome de "vinte-e-um". O nome, claro, é uma referência ao objetivo dos jogadores: chegar a uma soma total dos valores de suas cartas mais perto de 21 do que a do crupiê sem ultrapassar aquele número.