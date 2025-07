Após novos ataques a ônibus, adolescente é apreendido em Cotia

Um homem e uma mulher sofreram escoriações leves nos braços ao serem atingidos pelos estilhaços das janelas

Imagem: Secretaria de Segurança Pública

Mais seis ônibus foram atacados em Cotia, na última sexta-feira (4). Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com um objeto lançador de pedras. Um homem e uma mulher sofreram escoriações leves nos braços ao serem atingidos pelos estilhaços das janelas.









Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Cotia, o adolescente foi encontrado com um cano de PVC usado para arremessar pedras e bolinhas de gude contra os coletivos.





Objeto utilizado nos ataques. Foto: Secretaria de Segurança

As ocorrências foram registradas na Rodovia Raposo Tavares e Estrada da Roselândia. De acordo com Fabricio Dourado, secretário municipal de Segurança Pública, no último mês, foram registrados 30 ataques na cidade, uma média de um por mês.



O caso foi registrado como dano e arremesso de projétil no 2º Distrito Policial de Cotia.