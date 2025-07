Cotia suspende temporariamente cobrança da Zona Azul

A Prefeitura de Cotia, anunciou nesta semana a suspensão temporária da cobrança da Zona Azul no município. A medida ocorre após o término do contrato com a empresa que operava o serviço de estacionamento rotativo em 20 de junho.De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilifade, já foi concluído o estudo técnico para o lançamento de um novo edital para a contratação de uma empresa especializada no serviço. O objetivo segundo a pasta é trazer um modelo mais moderno e eficiente, compatível com as demandas atuais da cidade e com as novas tecnologias do mercado.O contrato anterior, segundo o município, estava baseado em tecnologias e dados de mais de dez anos atrás, tornando-se defasado frente à evolução do setor e ao crescimento de Cotia.A nova contratação prevê a implantação de um sistema que facilite o acesso de todos os usuários, independentemente do perfil ou idade, e ofereça diversas formas de pagamento, garantindo praticidade e inclusão.





Enquanto o processo licitatório não é concluído e o novo sistema implementado, a cobrança pela utilização das vagas de Zona Azul segue suspensa em Cotia.