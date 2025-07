Cotia registrou 10 ataques com pedradas em ônibus municipais

Na noite de ontem, sete ônibus que circulam na região foram alvos de vandalismo, sendo dois deles na Raposo Tavares, em Cotia; uma pessoa ficou ferida

Imagem do ataque no km 28

Assim como vem acontecendo em outras cidades, ônibus que circulam em Cotia também viraram alvos de ataques de criminosos. Segundo a prefeitura e a concessionária Viação Raposo, dez ônibus municipais já foram atingidos por pedradas desde o início de junho deste ano.

No mesmo período, de acordo com nota da prefeitura enviada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (3), foram anotados 22 ataques a ônibus no perímetro da cidade.Apenas na noite desta quarta-feira (2), sete veículos foram alvos de vandalismo. Em uma das ocorrências, na altura do km 21 da Rodovia Raposo Tavares (linha intermunicipal), uma pessoa foi atingida, mas se recusou a ser socorrida. A empresa reportou todas as ocorrências às autoridades policiais.Ainda na noite de ontem, um ônibus da empresa Viação Miracatiba teve o vidro quebrado ao ser atingido por uma pedrada no km 28 da Rodovia Raposo Tavares, no Parque Alexandra, em Cotia (imagem acima).Segundo o boletim de ocorrência, o veículo trafegava quando foi atacado com uma pedra, causando danos. Os passageiros, bem como o condutor, não se feriram. A perícia foi acionada.A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou ao Cotia e Cia que o caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado pela Polícia Civil.