Onda de ataques a ônibus: saiba qual é a principal linha de investigação da polícia

O diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, Ronaldo Sayeg, afirmou, nesta quinta-feira (3), que a onda de ataques a ônibus na capital e em cidades da região metropolitana e do litoral paulista pode estar sendo organizada por adolescentes e jovens motivados por desafios propostos em redes sociais. A hipótese é a principal linha de investigação da polícia, que descartou, por ora, uma ação articulada pelo crime organizado.

, afirmou o delegado.O Deic tem monitorado por meio de um órgão de inteligência cibernética as ações em plataformas digitais e redes sociais para identificar a possível ação desses jovens. Contudo, nenhum agressor foi identificado até o momento., explica o delegado.Em Cotia,. Somando os ônibus intermunicipais que circulam na Raposo Tavares, foram 22 ataques no mesmo período, segundo levantamento feito pelo Cotia e Cia junto à prefeitura da cidade.Apenas na noite desta quarta-feira (2), sete veículos foram alvos de vandalismo. Em uma das ocorrências, na altura do km 21 da Rodovia Raposo Tavares (linha intermunicipal), uma pessoa foi atingida, mas se recusou a ser socorrida.Ainda na noite de ontem, um ônibus da empresa Viação Miracatiba teve o vidro quebrado ao ser atingido por uma pedrada no km 28 da Rodovia Raposo Tavares, no Parque Alexandra, em Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo trafegava quando foi atacado com uma pedra, causando danos. Os passageiros, bem como o condutor, não se feriram.