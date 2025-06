‘Quebra de decoro’: Frota pode ter mandato de vereador cassado em Cotia; entenda

Denúncia partiu do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

Vereador Alexandre Frota. Foto: Câmara de Cotia

O vereador de Cotia, Alexandre Frota, pode ter o mandato cassado após uma denúncia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP.

Isso porque, a Câmara Municipal de Cotia recebeu um pedido do CREMESP para apuração da conduta do vereador, que segundo eles, realizou “quebra de decoro parlamentar” e “abuso de direito ao fiscalizar os atendimentos médicos e as condições de saúde local”. As informações são do Portal Léo Dias.Conforme o documento redigido pelo Conselho, as visitas foram feitasDe acordo com o portal, Frota constituiu o advogado Dr. Arthur Rollo para cuidar de sua defesa e esteve em Brasília reunido com especialistas para reforçar sua estratégia jurídica.