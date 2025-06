Duas pessoas são atropeladas ao descerem do carro após acidente na Raposo Tavares

Ocorrência foi registrada no km 40, em Vargem Grande Paulista; as duas vítimas foram socorridas, uma delas, em estado grave

Foto: Artesp

Duas pessoas foram atropeladas, na noite deste domingo (8), ao descerem do carro após se envolverem em um acidente na Rodovia Raposo Tavares. A ocorrência foi registrada no km 40, em Vargem Grande Paulista.





De acordo com a concessionária, assim que desceram do carro após o acidente, o motorista e outro ocupante do automóvel foram atropelados por um outro veículo, que não conseguiu frear e nem desviar em tempo.



As duas vítimas - uma em estado grave e a outra moderada - foram socorridas a um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.



Os veículos envolvidos na ocorrência foram removidos até a base da Polícia Militar Rodoviária, no km 35.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo na divisa da rodovia.