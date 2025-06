Mega Sena: Mais um bolão da lotérica Bacarat em Cotia acerta a quina e fatura R$ 44 mil

Além da quina, outras 3 apostas feitas na Bacarat acertaram a quadra.









Outras 3 apostas feitas na Bacarat acertaram a quadra e garantiram R$ 681,13 cada.





04-05-17-27-52-56



Agora, os olhos estão voltados para a Quina de São João, que promete o maior prêmio da história da modalidade: R$ 230 milhões (valor estimado). E o melhor: o prêmio não acumula! Se ninguém acertar os cinco números, o valor vai para quem fizer quatro acertos – e assim por diante. Isso significa mais chances reais de ganhar!

Quer aumentar suas chances? Aposte com quem entende de sorte!



A Lotérica Bacarat é referência em atendimento ágil, bolões organizados e uma atmosfera de pura sorte. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h.



📍 Endereço: Av. Professor José Barreto, 1635 – Jardim Dinorah, dentro do Assaí Atacadista – Cotia/SP



📲 Siga a Lotérica Bacarat no Instagram [clicando aqui].



Uma aposta feita na Lotérica Bacarat, localizada dentro do Assaí Atacadista no Jardim Dinorah, faturou R$ 44.356,88 no concurso 2873 da Mega Sena, realizado no neste sábado (7), em São Paulo.A aposta vencedora foi através de um bolão com 2 cotas mostrando que apostar em grupo continua sendo uma excelente alternativa para aumentar as chances de ganhar.