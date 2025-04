Após decisão judicial, Frota retira do ar vídeo que expunha médica em UPA de Cotia

Juíza determinou ainda que Frota deve se abster de fazer novas postagens, em qualquer plataforma, mencionando a médica exposta no vídeo anterior; entenda

Vereador de Cotia, Alexandre Frota. Foto: Câmara de Cotia

Após decisão da Justiça, o vereador de Cotia, Alexandre Frota PDT), retirou das redes sociais um vídeo em que expunha uma médica que atua na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia. As imagens foram gravadas na madrugada do dia 2 de abril durante uma fiscalização do parlamentar.

A decisão foi proferida pela juíza Renata Pedreno, que entendeu que a profissional, identificada como Carolina Crespilho, foi desrespeitada por Frota. O descumprimento da ação poderia acarretar em multa diária de R$ 50 mil por dia, com limite de R$ 500 mil, ao político e à rede social.Na decisão, a juíza determinou ainda que Frota deve se abster de fazer novas postagens, em qualquer plataforma, mencionando a médica exposta no vídeo anterior. A Meta, empresa dona do Facebook, que também foi citada e poderia ser multada se o vídeo fosse mantido no ar, não se pronunciou sobre o caso.O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) também se manifestou, classificando a atitude comoNo vídeo, o parlamentar aparece acompanhado de pessoas com camisetas identificadas com seu nome e a inscrição. Durante a gravação, ele afirma estar exercendo seu mandato e alega ter autorização para vistoriar o local., declara Frota.No entanto, a médica filmada contesta a presença do vereador e pede que ele se retire do hospital, alegando que a ação estaria desrespeitando os profissionais da unidade. Segundo a decisão judicial, a forma como a fiscalização foi conduzida, com uso de câmeras e exposição dos trabalhadores, não respeitou as normas da instituição.