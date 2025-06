Parque abrigará novas instalações da GCM de Cotia; Quartel Geral também pode mudar

Ao Cotia e Cia, Secretaria de Segurança Pública do município explicou os motivos da mudança; veja

Foto: Prefeitura de Cotia

Parque da Família, na Granja Carolina. A informação consta em decreto publicado na semana passada pelo prefeito Welington Formiga (PDT). A Secretaria de Segurança Pública de Cotia, em breve, mudará de endereço e vai passar a funcionar em um imóvel público situado noA informação consta em

Em trecho do documento, Formiga descreve queAo, a Secretaria de Segurança explicou que o novo espaço está em fase de adaptação e que nele será abrigado o Centro de Comunicação (Cecom) da Guarda Civil de Cotia., afirmou.Além disso, a pasta afirmou que no mesmo local será instalada a base da Guarda Civil Ambiental e que as adaptaçõesNo futuro, disse a Secretaria ainda em nota, a expectativa é de que o Quartel Geral da GCM, que hoje fica no bairro Quinta dos Angicos, também funcione no local.Ao ser questionada sobre o motivo da mudança, a pasta informou que o Parque da Família tem se tornadoe que, desta forma, aumentará a segurança das pessoas que utilizam o local.Além disso, a Secretaria afirmou que a mudança visa enxugar os cofres públicos do município., concluiu.