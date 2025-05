Empresa anuncia novo local onde será realizado o Rodeio de Cotia

A festa acontece em dois finais de semana: 22 e 23 de agosto e 29 e 30 de agosto; saiba mais

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A empresa MP Promoções, responsável pela realização do Rodeio de Cotia (Cotia Rodeio Fest), anunciou nesta quinta-feira (29), nas redes sociais, o novo local em que será realizado o evento.

A festa acontece em dois finais de semana: 22 e 23 de agosto e 29 e 30 de agosto.As atrações também já foram divulgadas. Veja abaixo:Dia 22 - Gusttavo Lima / Open FarraDia 23 - Simone Mendes / Dj Bruno MartiniDia 29 - Natanzinho Lima / Gustavo MiotoDia 30 - Ana Castela / Os caras do arrochaDe acordo com a MP Promoções, o rodeio será realizado no Aeródromo Nascimento, na Estrada Caucaia do Alto. O local, de acordo com a empresa, tem “muito mais conforto e melhor acessibilidade”.Nos últimos anos as festas do peão foram realizadas no estádio Euclides de Almeida.Os ingressos custam entre R$120 e R$390, dependendo do setor escolhido.Front Stage (frente do palco); camarote intense (camarote suspenso ao lado do palco); camarote imperial (com open food e open choop) -O ingresso gratuito,é para pista e arquibancada. Os detalhes de como será a retirada do ingresso ainda não foram divulgados.