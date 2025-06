Festa Junina 2025: veja 10 arraiais para ir em Cotia

Diversas paróquias, entidades sociais e estabelecimentos de ensino realizam as tradicionais festas na cidade; confira

Foto: Agência Brasil

Com a chegada do mês de junho, a cidade de Cotia se prepara para receber uma das melhores épocas do ano: o período de festas juninas.

Confira 10 arraiais para ir em Cotia:



De 31/05 a 29/06 – horário de funcionamento do shopping

Rod. Raposo Tavares, km 22 – Cotia





Paróquia Santo Antônio da Granja Viana



Dias: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/06 – a partir das 17h

Rua Santo Antônio, 486 – Granja Viana





Festa Junina Comunidade São Francisco de Assi



Dia 7/06 – às 17h

Av. Tramandaí, 10 – Jd. Monte Verde – Caucaia do Alto





Festa Junina comunidade São Roque e Santa Margarida Maria



Dia 28/06 – às 18h

Rua Escolástica Vaz Godinho, 600 – Jd. Maísa – Caucaia do Alto





Festa Junina da Comunidade Santa Catarina



Dia 14/6 – a partir das 16h

Rua dos Eucaliptos, 317 – Caucaia do Alto





Paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo



Dias: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/06

Rua Santa Cruz, 100 – bairro Portão

O município tem uma programação intensa que conta com eventos variados, comidas típicas e música ao vivo, além das brincadeiras da época.Até o fim do mês, diversas paróquias, entidades sociais e estabelecimentos de ensino realizam festas juninas com uma vasta programação para quem não abre mão de curtir as noites frias de junho com muita celebração e calor humano.Dias 7, 8 e 14/06 – 16hRua Senador Feijó, 12 – CentroTodo sábado até 29/06 – a partir das 18hEstrada Morro Grande, 138 – AtalaiaDia 14/06 – das 11h às 17hRua Eurícledes Formiga, 50 – Jardim CláudioDias 14 e 15/06 – das 10h às 17hRod. Raposo Tavares, km 24 – Colégio Rio Branco Granja Viana