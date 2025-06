Cooperativa de reciclagem enfrenta dificuldades e busca parcerias para ampliar coleta em Cotia

Cotia e Cia foi até a sede da Coopernova e acompanhou de perto os trabalhos; veja o que disse a prefeitura diante dos problemas enfrentados com a coleta seletiva

Colaboradores da Coopernova. Foto: Reprodução

Por Daniel Harzer e Neto Rossi





A reportagem do Cotia e Cia foi, na semana passada, conhecer de perto o trabalho da Coopernova Cotia Recicla, cooperativa responsável pela coleta seletiva na cidade. E lá, na Estrada Manoel Lages do Chão, eles ocupam uma área de 250 m² e contam com mais um galpão alugado de 1.300 m².









Porém, mesmo com uma estrutura completa, que vai desde a coleta dos resíduos, que passam por triagem e depois são encaminhados para uma prensa - que produz os fardos que são comercializados com empresas recicladora -, a cooperativa vem enfrentando obstáculos para realizar o serviço. E isso já tem 8 anos, ou seja, desde a sua fundação., destaca Marly Andrade, diretora e uma das idealizadoras da cooperativa.Ela explica que o dinheiro obtido com a venda dos recicláveis paga as despesas gerais da cooperativa, como combustível, manutenção em geral e os colaboradores. Hoje, de acordo com ela, a cooperativa conta com 50 funcionários que tiram seu sustento do lixo que pode ser reciclado. São, em média, 240 toneladas de resíduos reciclados por mês.A cooperativa, no próprio site oficial, deixa claro quais são seus maiores objetivos: aumentar a quantidade de material reciclável coletado, contribuir com a melhoria das condições de saúde da população de Cotia e ampliar a capacidade produtiva do serviço.Além disso, a Coopernova pretende ampliar a quantidade de doadores de material reciclável, diminuir o esforço físico com o uso de equipamentos adequados e estabelecer parcerias para a realização de projetos de preservação ao meio ambiente.Ao, a diretora de Educação Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária de Cotia, Fabiana Nascimento, explicou que a Prefeitura não tem responsabilidade direta com a cooperativa, que vem trabalhando todo esse tempo de maneira independente.De acordo com ela, há oito anos que a Coopernova espera por uma parceria formalizada, mas que só consta mesmo no papel., destaca.completa.A reportagem doprocurou, nesta terça-feira (3), a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária para saber o que está sendo feito para melhorar e ampliar o serviço da coleta seletiva em Cotia.A secretaria informou, por meio de nota, que está estudando pontos estratégico na cidade para implantação de cinco Ecopontos,. Os que existem, segundo a secretaria, são de empresas privadas., disse.Embora a cooperativa ainda não tenha uma parceria efetivada com o município, a secretaria garantiu que existe da parte da prefeituraA pasta concluiu a nota afirmando que a prefeitura está se estruturando para aumentar a infraestrutura de coleta seletiva. Para isso, informou que será implantada a coleta seletiva