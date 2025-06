Adolescente morre após comer bolo de pote com bilhete de autor 'misterioso'

Alimento foi entregue com um bilhete que estava escrito: “Um mimo para garota mais linda que eu já vi”; polícia investiga

Foto: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos morreu na tarde do último domingo (1°) devido a uma intoxicação alimentar causada por um bolo de pote que foi enviado à casa dela, no Parque Paraiso, em Itapecerica da Serra.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Luiza de Oliveira Neves se sentiu mal após consumir o alimento entregue por um motoboy com um bilhete. Ainda não se sabe quem mandou entregá-lo.No dia anterior ao da morte da jovem, um bolo de pote foi enviado à residência da família por volta das 17h. A encomenda foi recebida pela irmã da vítima e tinha o bilhete com os dizeres: “Um mimo para garota mais linda que eu já vi”.A família diz que a jovem foi levada ao hospital após comer o produto, mas não resistiu.Nas redes sociais, uma responsável pela doceria negou qualquer envolvimento com o desfecho do caso e que bolo tenha sido entregue por alguém ligado à empresa.O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapecerica, que solicitou exames de IML no corpo da vítima.