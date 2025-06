Atleta de Cotia faz do asfalto e das montanhas sua trajetória no esporte

Tiago Henrique, 30, acumula 13 troféus e uma carreira na corrida cheia de bons frutos; hoje, o atleta amador busca patrocínio para ir cada vez mais longe

Tiago Henrique, 30, atleta amador de Cotia. Foto: Arquivo Pessoal

Esportes & Cia: Natural de Rio do Antônio, cidade do interior da Bahia, Tiago Henrique Pessoa, de 30 anos, mora em Cotia desde julho de 2013. Sua vida no esporte começou no futebol, mas acabou não levando adiante. Há cerca de 12 anos, conheceu a corrida de rua e, de lá para cá, não parou mais.



Tiago acumula 13 troféus em sua trajetória. Foto: Arquivo Pessoal

Em 2013, em sua primeira prova de corrida de rua de 10 km, Tiago conseguiu pódio conquistando o 1º lugar na categoria por idade. “Na empresa em que eu trabalhava, tinha o grupo de corrida, o GPA Clube, onde conheci muitas pessoas que corriam. Participei de várias corridas pela cidade de São Paulo. Em uma corrida interna, consegui me destacar e ficar em primeiro lugar. O grupo tinha atletas fortes, mas, infelizmente, aos poucos e sem apoio, o GPA Clube acabou”, relata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Henrique Pessoa (@tiagohenrique1611)



Tiago, no entanto, não desanimou. Continuou a correr e fez bons tempos para um atleta amador, conseguindo, assim, algumas conquistas no esporte. Hoje, ele já acumula 13 troféus em competições de corrida, tanto nas ruas quanto nas montanhas.

Tiago foi bicampeão da corrida da Congada de Cotia neste ano. Foto: Juliano Barbosa

“Busco hoje melhorar a performance e para isso preciso de patrocínio para ajudar com os custos que o esporte de alto rendimento necessita. Com incentivo e bom desempenho nas provas, com o apoio de pessoas e empresas comprometidas no qual acredita que o esporte é agente transformador na sociedade, poderei desenvolver e aprimorar, levando dos apoiadores aos pódios das grandes corridas pedestrianas”.



Tiago afirma ainda que quer continuar sendo fonte de inspiração para quem já pratica o esporte e para quem quer começar a correr. O atleta de Cotia agora busca por patrocinadores para que possa competir em mais provas e levar, assim, o nome da cidade para todos os cantos.



































