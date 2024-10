Parque da Família em Cotia tem quadra, academia, espaço pet e pista de caminhada

Espaço, que foi reinaugurado este ano, está localizado na Granja Carolina

Foto: Prefeitura de Cotia

O Parque da Família, localizado na Rua Ralf Bolli, na Granja Carolina, em Cotia, conta com espaço pet, pista de caminhada e de skate, quadra, academia ao ar livre entre outros espaços para atividades.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rogério Franco (@rogeriofrancoprefeito_)

Cotia e Cia pediu mais informações sobre a parceria para a Prefeitura, mas não houve retorno.



A reportagem esteve na noite desta quarta-feira (2) no local. Com boa iluminação, o ambiente torna-se pediu mais informações sobre a parceria para a Prefeitura, mas não houve retorno.A reportagem esteve na noite desta quarta-feira (2) no local. Com boa iluminação, o ambiente torna-se

próprio para ser usado por pessoas que não têm tempo de praticar atividades esportivas durante o dia.



A pista de caminhada tem 500 metros e é ideal para praticar caminhadas e até corridas.



No momento em que estivemos no parque, crianças andavam de skate e de patins, enquanto alguns adultos faziam seus treinos na pista de caminhada.





Foto: Prefeitura de Cotia





Também há um playground para os pequenos brincarem e academia ao ar livre com equipamentos adaptados para pessoas com deficiência.



O local, antes chamado de Praça da Juventude, foi reinaugurado este ano, sendo uma das ações do governo municipal com relação ao aniversário da cidade.

Nesta semana, o prefeito Rogério Franco anunciou em suas redes sociais uma parceria com a editora Paulus, que coordenará o Centro Paulus de Convivência no local, com atividades para crianças, adolescentes e pessoas idosas (veja no vídeo abaixo).