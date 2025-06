Léo Lins é réu em ação sobre uso de imagem de agente de trânsito de Cotia; entenda

Ação foi movida contra o humorista em fevereiro deste ano; agente disse que virou motivo de chacota entre seus colegas de trabalho

Humorista Leo Lins. Foto: Reprodução

uma condenação de 8 anos de prisão pelos crimes de discriminação e discurso de ódio cometidos durante um show de comédia. A sentença foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Paulo. O humorista Leo Lins recebeu, na última semana,A sentença foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Paulo.

Porém, esse não é o único processo enfrentado pelo comediante. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, ele também responde a outra ação judicial, na qual se solicita uma indenização no valor de R$ 20 mil. E esta ação foi movida por um agente de trânsito de Cotia.O agente ingressou com a ação, em fevereiro deste ano, após a divulgação de um vídeo gravado pelo humorista em 2024, no qual sua imagem foi usada sem autorização.Na ocasião,e produziu um vídeo em que a imagem dele foi usada para associá-lo à ideia de que Cotia seria uma “cidade arrecadadora de multas”.Logo no início do processo, o agente de trânsito apontou que Leo Lins é “acostumado a proferir ofensas às pessoas para comercialização do seu trabalho”. O profissional também argumentou que, embora estivesse em horário de trabalho e utilizando uniforme no momento da gravação, isso não autorizaria o uso de sua imagem em um material com finalidade comercial.De acordo com a coluna, o agente de trânsito contou que a imagem passou a viralizar na internet, trazendo uma enxurrada de chacotas. Nesse sentido, ele teria ficado conhecido como o agente que mais multa e não sabe pôr ordem no trânsito, colocando em questionamento sua competência profissional.O funcionário público de Cotia chamou atenção para o prejuízo sentido em seu ambiente de trabalho e junto ao convívio com colegas. Ele ressaltou, ainda, o histórico judicial conturbado de Leo Lins, principalmente no que diz respeito à piadas vexatórias e desrespeitosas.Na ação, o agente de trânsito solicitou uma indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, além da remoção imediata do vídeo e de sua imagem do material divulgado. Uma audiência foi marcada para agosto deste ano, com objetivo de tentativa de conciliação. Até o momento, Leo Lins ainda não foi oficialmente notificado sobre o processo.