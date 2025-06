‘Enterrado Vivo’: Leo Lins anuncia show de stand-up em Cotia

O humorista Léo Lins apresentará seu novo show de stand-up "Enterrado Vivo" em Cotia no dia 15 de junho.

O evento acontece no Teatro Desafio (Rua Esmeralda, 21 - Jardim Nomura), a partir das 19h. A classificação indicativa é de 14 anos.Os ingressos, que custam a partir de R$ 50, podem ser adquiridos AQUI. Leo Lins foi condenado a 8 anos, três meses e nove dias de prisão em regime fechado, pelos crimes de discriminação e discurso de ódio cometidos durante um show de comédia. A sentença foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Paulo.A condenação, além da prisão, também determina que o artista pague uma multa equivalente a 1.117 salários mínimos com base no valor da época em que a gravação do show foi feita, além de uma indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Lins ainda pode recorrer.