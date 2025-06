URGENTE: Morador de rua é encontrado morto em Cotia

Local onde o corpo foi encontrado está isolado

O corpo estava em uma praça em frente à pista de skate do Jardim Nova Coimbra. O prefeito Welington Formiga e o secretário de Desenvolvimento Social e Periferias, Silvio Cabral, estiveram no local, que chegou a ficar isolado.





O QUE DIZ A PREFEITURA





Em nota, a prefeitura de Cotia informou que, por volta das 9h, a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu um chamado informando sobre a presença de uma pessoa em situação de rua que aparentava estar em óbito, na rua Bem-Te-Vi, no bairro Jardim Dinorah.





Uma pessoa em situação de rua foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (11), em Cotia.Trata-se de um homem, de 63 anos, conforme apurou o Cotia e Cia. Ele foi encontrado por outras pessoas em situação de rua.Já no local, os guardas perceberam que o homem não respondia e acionaram o SAMU. De acordo com a prefeitura, os socorristas que estiveram no local constataram que ele estava em óbito. O corpo foi removido para o IML do município, onde serão feitos os exames para constatar a causa da morte.A administração municipal disse ainda que equipes do serviço de abordagem a pessoas em situação de rua, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias de Cotia, estiveram no local e constataram que a vítima, de 63 anos, já vinha sendo monitorado por eles e pelo CREAS.Segundo a nota divulgada, o homem sofria com dependência química e, inclusive, chegou a ser abordado por volta das 22h desta terça-feira (10) pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias., afirmou a prefeitura., concluiu a nota.