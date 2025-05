Uniformes escolares começam a ser entregues aos alunos da rede municipal de Cotia

Kit vem com duas camisetas de manga curta, uma de manga longa, duas bermudas e um agasalho com calça e blusa

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega do uniforme escolar para os mais de 32 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino.

O uniforme está sendo entregue para as crianças do Ensino Infantil, desde o berçário e maternal, até o Ensino Fundamental II (9º ano).O prefeito Welington Formiga acompanhou as primeiras entregas dos uniformes para os alunos do CE Jd. Nomura., disse o prefeito.Segundo a prefeitura, o uniforme escolar é confeccionado em material de qualidade e cada aluno receberá duas camisetas de manga curta, uma de manga longa, duas bermudas e um agasalho com calça e blusa.As entregas, de acordo com a gestão municipal, serão organizadas pelas coordenações das próprias escolas e acontecerão em datas que serão divulgadas aos pais e responsáveis.Para fazer a retirada, na data informada pela unidade escolar, o responsável pelo aluno deverá apresentar RG e CPF, além da certidão de nascimento ou RG e CPF do aluno.