Maternidade na natureza: Animália Park registra o nascimento de diversas espécies

Na natureza, a maternidade se revela em múltiplas formas — instintiva, silenciosa, feroz ou delicada.

Veado-catingueiro. Foto: Divulgação

ZEBRAS



Na savana do Animália Park, a maternidade também corre livre. Cinco filhotes de zebra nasceram entre maio de 2024 e janeiro de 2025, crescendo sob os cuidados atentos de suas mães em grupos formados por machos, fêmeas e outros pequenos.



Extremamente sociáveis, as zebras vivem em grandes bandos, onde a proteção coletiva e a convivência harmoniosa garantem que cada filhote tenha espaço e segurança para explorar. Com seus corpos de cerca de 400 kg, movem-se com graça entre os demais habitantes africanos do recinto, formando um dos cenários mais vibrantes do parque.





Foto: Divulgação

ANTA



Já no universo mais reservado das florestas brasileiras, foi o nascimento de uma anta que trouxe emoção aos visitantes. Conhecida como o “jardineiro da floresta”, por seu importante papel na dispersão de sementes, a anta é o maior mamífero terrestre do Brasil.



Após cerca de 400 dias de gestação, um único filhote nasceu no aviário em 29 de dezembro de 2024, exibindo sua coloração peculiar, repleta de listras e pintinhas que lembram uma melancia — uma camuflagem perfeita para os primeiros meses de vida. Solitária por natureza, a anta revela na maternidade um raro momento de partilha e conexão, onde o cuidado é silencioso, mas profundo.



Em cada filhote, uma história. Em cada mãe, um mundo que se abre. Neste Dia das Mães, o parque se enche de vida.





Foto: Divulgação



Urso polar



No Aquário de São Paulo, pertencente ao mesmo grupo do Animália, a maternidade também fez história com o nascimento da Nur, a primeira filhote de urso polar da América Latina, um marco inédito em programas de conservação ex-situ. Filha de Aurora e Peregrino, ursos vindos da Rússia por meio de uma cooperação internacional com o Zoológico de Kazan, Nur nasceu no dia 17 de novembro de 2024 e hoje, com quase seis meses de vida, representa um símbolo de esperança para a espécie que mais sofre com os impactos das mudanças climáticas. No Aquário de São Paulo, pertencente ao mesmo grupo do Animália,um marco inédito em programas de conservação ex-situ. Filha de Aurora e Peregrino, ursos vindos da Rússia por meio de uma cooperação internacional com o Zoológico de Kazan, Nur nasceu no dia 17 de novembro de 2024 e hoje, com quase seis meses de vida, representa um símbolo de esperança para a espécie que mais sofre com os impactos das mudanças climáticas.





Nur, a ursinha polar. Foto: Divulgação