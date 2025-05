Dia das Mães: previsão aponta queda brusca de temperatura e chuva em Cotia

Tempo deve começar a mudar já no sábado (10) à noite; temperatura deve ter queda de pelo menos 10ºC; confira

Tempo deve mudar bruscamente em Cotia. Foto: Reprodução

Cotia e cidades da Grande São Paulo seguem a semana com tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuva até sexta-feira (9), de acordo com a previsão do tempo.

Sábado (10), segundo o portal Climatempo, será um dia quente e com sol aparecendo forte em grande parte do dia. Mas com a chegada de uma frente fria, pancadas de chuva poderão ocorrer à tarde e à noite em várias regiões do estado de São Paulo.Durante o Dia das Mães, no domingo (11), a previsão aponta queda de temperatura acentuada por causa da passagem da frente fria. O domingo será nublado, com chuva e frio na Grande São Paulo e no leste do estado de São Paulo.Em Cotia, segundo a Climatempo, a temperatura terá queda brusca de pelo menos 10ºC, de sábado para domingo.No sábado, deve fazer mínima de 18ºC e máxima de 27ºC. Já no domingo, a mínima será de 14ºC e a máxima não passará de 17ºC.Ainda de acordo com a previsão, a noite de sábado será marcada por pancadas de chuva. O domingo deve ser chuvoso durante o dia todo.