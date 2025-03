Após repercussão, teatro de Cotia não se chamará mais ‘Silvio Santos’; entenda

Nome escolhido gerou repercussão nas redes sociais neste final de semana, fazendo com que o prefeito reavaliasse a decisão

Foto: Prefeitura de Cotia

O nome do equipamento público seria ‘Sílvio Santos’. O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), havia escolhido o nome do teatro municipal por meio de decreto publicado na última sexta-feira (14).

, dizia trecho do documentoNo entanto, o nome escolhido gerou mal-estar na classe artística da cidade. Nas redes sociais, algumas pessoas se manifestaram dizendo que o nome do teatro deveria homenagear algum cotiano ou alguma cotiana que tenha trabalhado pela cultura no município.Com a repercussão causada, Formiga publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (17), reavaliando o nome do teatro, que agora se chamará, apenas, ‘Teatro Municipal de Cotia’.Ainda no vídeo, o prefeito pede para que a população deixe como sugestão sete nomes para cada uma das sete salas do teatro., disse o prefeito.Veja o vídeo abaixo: