Prefeitura de Cotia abre processo seletivo para contratação de profissionais da Saúde

Ao todo, são 98 vagas temporárias em 4 áreas diferentes; saiba como se candidatar

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde.

Ao todo, são 98 vagas (veja mais abaixo), incluindo PCDs e vagas reservas, para quatro áreas diferentes.De acordo com a prefeitura, o objetivo do processo seletivo éAinda conforme a administração municipal, a lista dos aprovados pelo Concurso Público Nº 03/2024 e Nº 04/2024 já se esgotou, tornando-se, assim,As inscrições começam hoje e seguem até às 19h do dia 3 de junho.