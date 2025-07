GCM de cotia socorre motorista que estava tendo infarto na região da Granja Viana

Homem começou a passar mal na rodovia Raposo Tavares e conseguiu conduzir o seu carro até a base da GCM na Granja Viana





Um morador do Recanto Vista Alegre teve a sua vida salva por uma rápida ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, no mês de junho. Marcel Janeo Santos passou mal enquanto dirigia o seu carro na avenida Marginal, no Parque São George, e foi socorrido por guardas civis. Graças ao rápido socorro, apesar de sete dias de internação, Marcel teve alta sem sequelas.De acordo com Marcel, ele trafegava pela Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, quando começou a sentir muita dor no peito, sensação de desmaio e estava transpirando muito. Apesar de todos os sintomas, ele ainda conseguiu conduzir o seu veículo até a frente do posto da GCM na Granja Viana e pediu ajuda ao GCM Sandro, da equipe Delta.Rapidamente, ele foi colocado em uma viatura e levado até ao serviço de Pronto Atendimento do Parque São George. Ele recebeu os primeiros atendimentos e o médico que o atendeu já deu início ao protocolo de infarto. A família de Marcel foi comunicada e, após o atendimento emergencial, ele foi transferido para um hospital particular, onde ficou internado por uma semana.”, lembrou Marcel, que é servidor público na cidade de Itapecerica da Serra. Dias depois de recuperado, ele fez questão de voltar à GCM e reencontrar os guardas que o salvaram. “”, completou.O caso foi registrado pela GCM como ‘auxílio ao público’ e foi realizado pelo GCM CE Saldanha e GCM 1ºC Luiz Paulo. O Secretário de Segurança Pública de Cotia, Fabrício Dourado, também fez questão de parabenizar os GCMs. “”, disse Dourado.