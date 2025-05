Acusado de matar homem com 21 facadas no Piauí é preso em Cotia após 30 anos

Crime aconteceu em 1995; acusado de cometer o homicídio tem hoje 64 anos

Um foragido da Justiça foi preso na sexta-feira (23) em Cotia acusado de matar um homem com 21 facadas no Piauí. O crime aconteceu em 1995 no bairro Sincerino, em Corrente, sul do estado.





O acusado tem hoje 64 anos (foto em destaque). O nome dele não foi divulgado pelas autoridades. A vítima se chamava Walter Santos Peixoto.A prisão ocorreu após compartilhamento de informações entre a Polícia Civil do Piauí e a Polícia Civil de São Paulo.A prisão ocorreu após a equipe de investigação do Piauí ter localizado o paradeiro do acusado no estado de São Paulo e ter repassado as informações para a Polícia Civil paulista, que realizou diligências e conseguiu cumprir o mandado de prisão.