Rodeio de Cotia: confira as atrações confirmadas, os dias dos shows e demais detalhes divulgados

Anúncio oficial com datas, atrações e ingressos foi feito nesta segunda-feira (12). Confira

Cantor Gusttavo Lima é um dos artistas confirmados para o evento. Foto: Divulgação

A empresa MP Promoções, responsável pela realização do Rodeio de Cotia – que agora mudou de nome: Cotia Rodeio Fest – divulgou nesta segunda-feira (12) os nomes dos artistas que se apresentarão no evento.

Além disso, a empresa também anunciou o valor de cada ingresso em seus respectivos setores.Veja abaixo as principais perguntas e respostas:O rodeio em Cotia acontece em dois finais de semana: 22 e 23 de agosto e 29 e 30 de agosto.Dia 22 - Gusttavo Lima / Open FarraDia 23 - Simone Mendes / Dj Bruno MartiniDia 29 - Natanzinho Lima / Gustavo MiotoDia 30 - Ana Castela / Os caras do arrochaOs ingressos custam entre R$120 e R$390, dependendo do setor escolhido.Front Stage (frente do palco); camarote intense (camarote suspenso ao lado do palco); camarote imperial (com open food e open choop) -O ingresso gratuito,, é para pista e arquibancada. Os detalhes de como será a retirada do ingresso ainda não foram divulgados.A empresa também não anunciou onde será o local do evento. Porém, conforme Cotia e Cia já havia apurado, não será no estádio Euclides de Almeida, onde foram realizados os últimos eventos do gênero.