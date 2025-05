Homem que desapareceu após sair do trabalho é encontrado morto em Osasco

Cleiton teria sido vítima de um acidente de moto, por volta das 4h35 da madrugada de sábado (10); polícia investiga

Cleiton Bispo Rodrigues. Foto: Arquivo pessoal

Um homem de 35 anos foi encontrado morto horas depois de sair de seu expediente em uma loja de varejo em Osasco. Cleiton Bispo Rodrigues havia encerrado o trabalho por volta das 22h30 da última sexta-feira (9), mas desapareceu logo após informar que estava deixando o local.

De acordo com reportagem do SBT News, Cleiton teria sido vítima de um acidente de moto, por volta das 4h35 da madrugada de sábado (10), em uma via da região. A polícia acredita que ele tenha deixado o próprio carro, um Ford Ecosport, estacionado em algum lugar e solicitado o transporte por aplicativo - uma corrida de moto.Além da chave do veículo, segundo a reportagem, foram localizados um cartão bancário e os óculos pessoais da vítima. O corpo foi identificado no Instituto Médico Legal de Osasco apenas no domingo (11). O carro da vítima ainda não foi localizado.O caso está sob responsabilidade do 3º Distrito Policial de Osasco, que classificou como um episódio de homicídio culposo, que é quando não se tem intenção de matar. A Polícia Civil segue com as investigações e pretende ouvir o condutor da motocicleta, que está hospitalizado.