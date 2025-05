Colégio em Cotia realiza feira de profissões com foco nos jovens no mercado de trabalho

Serão mais de 50 atividades distribuídas entre oficinas práticas e apresentações com especialistas de diferentes áreas; veja como se inscrever

Foto: Divulgação

A unidade do Colégio Rio Branco Granja Vianna realizará, nesta sexta-feira (16), das 10h às 16h, uma feira de profissões com foco nos jovens no mercado de trabalho. O evento é gratuito, aberto ao público e requer inscrição prévia por meio do site do evento (veja o link mais abaixo).

A edição 2025 do Rio Branco Profissões trará uma programação diversificada, incluindo palestras sobre orientações profissionais, oportunidades de estudos no exterior, teste vocacional online e estandes de universidades brasileiras e estrangeiras.Entre os expositores confirmados estão instituições de renome como Belas Artes, Albert Einstein, IBMEC, Mackenzie, USP, UNESP, ESPM, FAAP, Aurora Intercâmbio e Education USA, além de diversas outras organizações e universidades que atuarão diretamente no atendimento ao público presente.Ao todo, serão mais de 50 atividades distribuídas entre oficinas práticas e apresentações com especialistas de diferentes áreas. O foco são temas atuais e relevantes para jovens em fase de vestibular e escolha de carreira.A feira contará com mais de 20 estandes de instituições de ensino superior, representando áreas como Medicina, Direito, Engenharias, Tecnologia da Informação, Arquitetura, Relações Internacionais, Comunicação Social, Moda, Psicologia e profissões do futuro. Algumas atividades contarão com intérpretes de Libras, garantindo acessibilidade para todos os participantes.Serviço:Data: 16 de maio de 2025Horário: das 10h às 16hPúblico: Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas da regiãoLocal: Faculdade Rio Branco Granja ViannaEndereço: Rodovia Raposo Tavares, 7.200 - km 24, Granja Viana, Cotia - SP.Entrada: Aberto ao público, evento gratuitoInscrição: http://www.riobrancoprofissoes.com.br/