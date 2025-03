Rodeio de Cotia muda de nome, terá entrada gratuita e 3 atrações já divulgadas; saiba mais

Uma das atrações confirmadas é a do cantor Luan Santana; saiba mais

Luan Santana é uma das atrações confirmadas no evento. Foto: Reprodução / Instagram

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou nesta sexta-feira (14) detalhes sobre o rodeio na cidade. O anúncio foi feito nas redes sociais ao lado do empresário Marcos Pacheco, da MP Promoções, responsável pela produção do evento.

De acordo com Formiga, a festa ocorrerá em agosto – tradicionalmente sempre ocorreu entre o final de março e o começo de abril – e terá entrada gratuita nos dois finais de semana do evento., destacou Formiga.Ainda de acordo com ele, a festa receberá oito atrações, sendo uma delas, a do cantor Luan Santana. Além dele, a cantora Luana Prado e Dennis DJ também estão confirmados na festa.O Rodeio de Cotia, tradicionalmente chamado de Festa do Peão de Cotia, terá outro nome a partir deste ano e se chamará Cotia Rodeio Fest.O local do evento ainda não foi divulgado.Veja o vídeo abaixo: