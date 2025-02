Nasce em SP a 1ª ursa polar da América Latina; veja vídeo

A bebê recebeu o nome de Nur, filha dos ursos polares Aurora e Peregrino, que vivem há 10 anos no Aquário de São Paulo

Foto: Divulgação / Aquário de SP

A primeira ursa polar da América Latina nasceu na manhã do dia 17 de novembro de 2024 no Aquário de São Paulo. Os registros da bebê só foram divulgados nesta quinta-feira (13). O nascimento foi filmado pelas câmeras de monitoramento das áreas dos animais.

A bebê recebeu o nome de Nur, filha dos ursos polares Aurora e Peregrino, que vivem há 10 anos no local.Ainda não existe uma data exata para a bebê ursa ser apresentada ao público. A equipe espera e analisa o comportamento da Aurora para identificar o momento em que ela estiver pronta para sair da toca e apresentar o recinto para a filha. Como está próxima de completar três meses do nascimento, os veterinários acham que o evento pode ocorrer em breve.Nur não foi a primeira gravidez da ursa mãe, ela já havia dado à luz a um filhote em 2023, que não resistiu aos primeiros dias de vida. Um estudo do Canadian Journal of Zoology revela que 44% dos ursos polares não chegam a completar um ano.