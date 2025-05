Cotia abre inscrições para oficina gratuita de fotografia

As vagas são limitadas e destinadas para iniciantes com idade a partir de 13 anos; saiba como se inscrever

Foto: Freepick

A biblioteca Batista Cepelos, em Cotia, sediará o espaço para a realização de uma oficina gratuita de fotografias no dia 24 de maio, às 15h.

A oficina ‘Enquadramento e Composição Fotográfica’ será ministrada por Melissa Szymanski e é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Lazer com o Pontos MIS, do governo estadual.As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp 11 94130-2797.As vagas são limitadas e destinadas para iniciantes com idade a partir de 13 anos.Segundo a descrição do evento,A oficineira, Melissa Szymanski, tem formação e pós-graduação pela FASM, além de especializações em Milão na Fotografia de Moda e Still Life. Lecionou em diversas instituições renomadas e coordenou workshops sobre arte e fotografia.Atualmente, ensina na FAAP e participa do projeto Pontos MIS no Museu da Imagem e do Som.