‘Mãe Cotiana’: Prefeitura inicia entrega de kits de enxoval; saiba como se inscrever

Foram 50 kits entregues no auditório da prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia realizou, nesta quinta-feira (8), a primeira edição do Programa Mãe Cotiana 2025 com a entrega de 50 kits de enxoval do bebê completo para 50 gestantes participantes desta edição do programa.

As entregas aconteceram no auditório da prefeitura. A presidente do Fundo Social, Gleides Sodré, e o Secretário de Desenvolvimento Social e Periferias, Silvio Cabral, realizaram as entregas.A gestantes contempladas são moradoras de Cotia e fazem o pré-natal na rede municipal de saúde (requisitos obrigatórios para a participação).As inscrições para o Programa Mãe Cotiana podem ser feitas nos CRAS. Informações sobre os requisitos para participar do programa podem ser solicitadas pelo Whatsapp do SUAS On-line: 11 96300-7500.