Caps Álcool e Drogas de Cotia está em novo endereço

Unidade passará a funcionar em novo local a partir da próxima segunda-feira (12)

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia informou que o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) estará em novo endereço a partir de segunda-feira (12/05/2025).

A rua é a mesma, rua Topázio, mas a numeração é 318, poucos metros do endereço em que funcionava em prédio compartilhado com o CAPS Adulto.O modelo de atendimento (portas abertas para acolhimento) e o horário de funcionamento não mudam. As atividades, oficinas e atendimento continuam os mesmos.Em Cotia, os CAPS Infantojuvenil, Adulto e Álcool e Drogas funcionam na rua Topázio, no Jardim Nomura.