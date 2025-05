Atacadista em Cotia anuncia promoção de vinhos e carnes para o Dia das Mães; veja preços

Descontos são exclusivos para clientes cadastrados no aplicativo; promoção é válida até domingo (11)

Foto: Reprodução / Assaí

As lojas do Assaí em Cotia e em todo o estado de São Paulo anunciaram que estão com preços promocionais para o Dia das Mães 2025.

A ação começou nesta quinta-feira (8) e vai até domingo (11).Os clientes com cadastro no aplicativo Meu Assaí recebem 20% de desconto em vinhos, além de ofertas em carnes para churrasco e pratos especiais.Para ter acesso à promoção, precisa baixar o app Meu Assaí, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store, e fazer um cadastro com CPF.Ao passar no caixa, basta informar o número do seu documento que os descontos serão aplicados de forma automática.De acordo com a empresa, as ofertas são válidas somete em lojas do Estado de São Paulo em que o folheto estiver vigente –ou enquanto durarem os estoques.Entre os destaques da adega, o vinho chileno Paso Los Valles (750 ml) sai por R$ 19,92 (cada), enquanto o português Casal Garcia está disponível por R$ 49,41 (cada), em diferentes tipos. A promoção é limitada a até 3 unidades por rótulo por CPF.Vinho Chileno Paso Los Valles Tipos (750 ml) – R$ 19,92 (cada)Vinho Chileno Chilano Tipos (750 ml) – R$ 22,41 (cada)Vinho Quinta Bond Ventos Tipos (750 ml) – R$ 38,61 (cada)Vinho Chileno Ventisquero Tipos (750 ml) – R$ 48,37 (cada)Vinho Português Casal Garcia Tipos (750 ml) – R$ 49,41 (cada)Para quem vai preparar o churrasco de domingo, cortes selecionados também entram na campanha, como o contrafilé Friboi (kg) por R$ 39,90, além da fraldinha Friboi por R$ 32,90.Fraldinha bovina resfriada Friboi (kg) – R$ 32,90Contrafilé bovino resfriado porcionado ou inteiro Friboi (kg) – R$ 39,90Bife Ancho bovino resfriado Maturatta Friboi (kg) – R$ 46,70Picanha bovina resfriada Maturatta (kg) – R$ 71,90