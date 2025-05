Corpo de passageiro que morreu prensado no metrô é sepultado; MP abre inquérito

Lourivaldo tinha 35 anos, era estudante de educação física e deixa três filhos; corpo foi sepultado em Taboão da Serra, cidade em que morava

Lourivaldo faria 36 anos neste domingo (11). Foto: Reprodução

O corpo de Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, na tarde desta quinta-feira (8).

O passageiro morreu nessa terça-feira (6), após ter ficado preso entre a porta da plataforma nº37 e a porta de acesso ao vagão na estação de metrô Campo Limpo, na Linha 5-Lilás do Metrô, localizada na zona sul de São Paulo e administrada pela ViaMobilidade.Lourivaldo tinha 35 anos, era estudante de educação física e deixa três filhos, de 18, 4 e 3 anos. Ele faria aniversário no próximo domingo, 11 de maio.A Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo abriu um inquérito na quarta-feira (7) para apurar o acidente que matou Lourivaldo.No documento, o Ministério Público afirma que o acidenteO MP determina o prazo de cinco dias para que a ViaMobilidade e a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) prestem esclarecimentos.A concessionária terá que enviar um relatório com informações sobre as circunstâncias do acidente, medidas adotadas após a ocorrência e suporte prestado à família da vítima.Também deverá esclarecer os investimentos feitos em segurança e o histórico de acidentes anteriores.Já ao governo do Estado, o relator pede dados sobre as medidas contratuais e legais adotadas por conta da ocorrência.Em nota, a gestão Tarcísio prestoue disse atuarCaso seja comprovada falha na operação, serão aplicadas sanções à concessionária.A ViaMobilidade alega que passageiro tentou entrar no vagão após todos os alarmes visuais e sonoros e acabou ficando preso no espaço entre as portas do trem e da plataforma., diz a concessionária.