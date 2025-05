Passageiro morre após ficar preso entre as portas do trem e da plataforma em SP

Acidente aconteceu na estação Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, por volta das 8h, quando as plataformas estavam lotadas

Imagem: TV Globo

Um passageiro morreu após ficar preso entre a porta do trem e a da plataforma na linha 5-Lilás, em São Paulo, na manhã de hoje.

O acidente aconteceu na estação Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, por volta das 8h, quando as plataformas estavam lotadas.A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, concessionária que administra a linha. Em nota, a empresa disse que "todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário".A companhia afirmou ainda que "está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido".A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso está sendo apresentado na Delpom, uma unidade da polícia responsável por crimes ocorridos nas dependências do sistema metroferroviário.