Novos diretores de escolas municipais tomam posse em Cotia

Servidores aprovados em concurso público foram distribuídos em escolas que estavam sem diretores e algumas sob a gestão de vice-diretores

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Educação de Cotia deu posse a seis diretores escolares e quatro supervisores de educação da rede municipal de ensino nesta quinta-feira (10).

Os novos servidores foram aprovados no Concurso Público nº 02/2024.A posse foi seguida de uma formação com assessores técnicos da Secretaria de Educação, com o objetivo de alinhar temas relacionados à gestão escolar.A formação aconteceu na própria Secretaria de Educação e contou com dinâmicas interativas e, entre os assuntos abordados, destacaram-se o funcionamento do sistema de ponto, o fechamento da folha de pagamento dos servidores e funcionários, além de orientações práticas sobre o uso do SED (Secretaria Escolar Digital), uma ferramenta utilizada para a rotina administrativa e pedagógica das unidades escolares.Os novos diretores reforçam a gestão escolar e foram distribuídos em escolas que estavam sem diretores e algumas sob a gestão de vice-diretores.