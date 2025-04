Simone Mendes faz show no Parque da Cidade, em Itapevi, neste final de semana

Evento contará com uma estrutura preparada para receber um público de aproximadamente 22 mil pessoas; saiba como adquirir os ingressos

A cantora Simone Mendes fará um show gratuito neste domingo (13) em Itapevi. O evento, que acontece no Parque da Cidade (R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, Cidade Saúde), marca as celebrações dos 66 anos do município.

O evento contará com uma estrutura preparada para receber um público de aproximadamente 22 mil pessoas.O cachê da artista, segundo a prefeitura, será pago pela empresa vencedora do chamamento público, o Centro de Tradição Nordestina (CTN), responsável pela exploração comercial da área do Parque da Cidade no dia do evento.Os portões do parque serão abertos às 16h. A apresentação dos ingressos na entrada do evento é obrigatória.Para adquirir os ingressos, o interessado deverá doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Cada pessoa, a partir dos 16 anos, pode retirar até dois ingressos por CPF. A troca deve ser feita no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Parque Suburbano).Durante os dias da semana, a troca acontece das 14h às 21h e, aos finais de semana, das 9h às 14h.– Cada pessoa pode retirar até dois ingressos por CPF;– A retirada é permitida apenas para maiores de 16 anos;– Crianças também precisam de ingresso;– Os alimentos devem ter validade mínima de seis meses;– Não serão aceitos dois quilos de açúcar ou sal por pessoa (permitido apenas um quilo de açúcar/sal acompanhado de outro alimento).Simone Mendes, cantora baiana, ganhou destaque nacional ao integrar o Forró do Muído e, posteriormente, formar a dupla Simone & Simaria ao lado de sua irmã, Simaria Mendes. Conhecidas como “As Coleguinhas”, as irmãs conquistaram o público de 2012 a 2022.Atualmente em carreira solo, Simone lançou, em 2023, seu primeiro DVD solo, Cintilante. O projeto trouxe o hit Erro Gostoso, lançado em 27 de janeiro do mesmo ano, além de outros sucessos como Dois Fugitivos, Dois Tristes e Mulher Foda.Para garantir a organização e segurança do evento, a Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, na Cidade Saúde, será interditada a partir das 14h do dia 13 de abril. A via será reaberta após a conclusão do evento.Para a segurança de todos, não será permitida a entrada de:– Vasilhames, copos ou objetos de vidro, plástico ou metal (como perfumes);– Fogos de artifício e inflamáveis;– Armas de fogo ou brancas;– Guarda-chuvas;– Capacetes;– Objetos pontiagudos ou perfurocortantes (como tesouras e cortadores de unha);– Cadeiras e bancos;– Qualquer item que possa representar risco ou causar importunação.