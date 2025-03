Cotia divulga vagas de emprego para 9 setores profissionais diferentes; confira

Vagas estarão disponíveis até sexta-feira (4)

Foto: Agência Brasil

Nesta semana, a Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulgou diversas vagas de trabalho abertas no Balcão do Emprego.

As vagas disponibilizadas nesta semana estarão disponíveis até sexta-feira (4/04/25). Para se candidatar, basta comparecer ao PAT, das 7h às 17h. O PAT fica na rua Jorge Caixe, 306 A, térreo, Jardim Nomura (ao lado da antiga ProCotia).Entre as oportunidades estão: Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água; Assistente de vendas; Auxiliar administrativo; Auxiliar de limpeza; Auxiliar de linha de produção; Controlador de acesso; Operador de empilhadeira; Supervisor de operações logísticas e Vigia.