Ecorodovias assume trecho da Raposo Tavares entre Cotia e São Paulo

Foto: Cotia e Cia

Desde ás 0h deste domingo (30), a concessionária Ecovias Raposo Castello, pertencente ao Grupo EcoRodovias, assumiu a operação do trecho do KM 34 ao KM 10 da Raposo Tavares, entre Cotia e a capital paulista. Até ontem (29) o trecho era administrado pelo Departamento de Estrada e Rodagens de SP.





Nesse primeiro momento a concessionária instalou as bases de Atendimento ao Usuário, onde ficam os veículos e recursos de atendimento ao usuário, como guinchos e ambulâncias. As bases funcionam também como pontos de apoio ao motorista, com sanitários e bebedouros. Na Raposo Tavares eles ficam no KM 28, em Cotia sentido interior e no KM 19 em São Paulo sentido capital.





Em casos de emergências a empresa colocou à disposição dos motoristas o número 0800 270 0 280 – mensagem e WhatsApp - (0800 029 0 280 para deficientes auditivos). Por meio deles, o viajante pode obter mais informações sobre tráfego, a companhia, suas ações, assim como solicitar serviços, como socorro mecânico ou médico.

”, diz Igor Barros, diretor-superintendente da Ecovias Raposo Castello.