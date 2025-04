De Cotia, menino autista de 9 anos é campeão da 2ª Etapa da Copa São Paulo de Kart

João Pedro Simões subiu ao pódio durante o campeonato que foi realizado no Kartódromo da Granja Viana

João Pedro (à direita da foto) subiu ao pódio no úlitmo dia 29. Foto: Divulgação



Por Daniel Harzer







Morador de Cotia, o piloto de kart João Pedro Simões, de 9 anos, foi campeão da 2ª Etapa da Copa São Paulo de Kart, na categoria mirim. O campeonato foi realizado no último dia 29 no Kartódromo da Granja Viana.João Pedro é diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e seu hiperfoco, segundo Simone Simões, mãe do menino, é em automobilismo.Simone relata que seu filho tinha rigidez comportamental e que, depois do kart, mudou completamente., disse.Foi em 2024, que a equipe TR3, de Walter Travaglini – ex-preparador de kart do piloto Ayrton Senna - viu o grande potencial que o garoto tinha e o convidou para integrar a equipe. Neste mesmo ano, aos 8 anos de idade, João Pedro conquistou seu primeiro título na 9ª Etapa da Copa São Paulo de Kart.