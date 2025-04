Raposo Tavares registra grande congestionamento na manhã desta sexta-feira santa

Mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Raposo e Castello nesse feriadão.

A rodovia Raposo Tavares registra lentidão de mais de 15 quilômetros na manhã desta sexta-feira Santa sentido interior.

Por volta das 11h20 a via tinha dois trechos de maior lentidão, do KM 19 ao 24 e do KM 26 ao KM 39.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o trecho até o KM 34 não há registro de acidentes, apenas alto fluxo de carros.

